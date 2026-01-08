Trump abre la puerta a visitar Venezuela y anticipa una supervisión prolongada de Estados Unidos

La posibilidad de un viaje presidencial a Venezuela volvió al centro del debate geopolítico luego de que Donald Trump afirmara que, bajo la actual supervisión estadounidense, el país sudamericano podría convertirse en un destino “seguro” en el futuro. La declaración, hecha desde la Oficina Oval, refuerza la narrativa de control y reconstrucción que Washington ha trazado tras la captura de Nicolás Maduro y el rediseño del poder político en Caracas.

El mandatario dejó claro que la presencia de Estados Unidos en Venezuela no será transitoria. Al abordar los plazos de la supervisión directa, evitó comprometer fechas y anticipó un horizonte mucho más largo del previsto inicialmente, bajo el argumento de que la reconstrucción institucional y, sobre todo, del sector petrolero requiere años de intervención sostenida.

El petróleo emerge como el eje central de esta estrategia. Trump sostuvo que su administración ya comenzó a generar ingresos al acceder a crudo que permanecía bajo sanciones, y confirmó la intención de utilizar ese recurso tanto para reducir precios internacionales como para inyectar recursos a una economía venezolana severamente deteriorada. Reconoció, sin embargo, que la recuperación de la industria energética será lenta debido al abandono acumulado.

Estas declaraciones se produjeron después de que funcionarios estadounidenses anunciaran un plan para asumir de manera indefinida el control de la venta del petróleo venezolano. El esquema, presentado al Congreso como una hoja de ruta en varias fases, consolida la influencia directa de Washington sobre uno de los mayores reservorios energéticos del mundo y redefine el papel de Venezuela en el mercado global.

En el plano político, Trump afirmó que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, conformado por antiguos aliados de Maduro, ha mostrado una cooperación plena con Estados Unidos. Aseguró que esa administración está entregando todo lo que Washington considera necesario, incluso en medio de un discurso público que mantiene tonos de confrontación.

El presidente estadounidense evitó explicar por qué optó por reconocer a Rodríguez como nueva líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, figura clave de la oposición democrática y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. También eludió comprometerse con un calendario electoral, pese a la prolongada tradición democrática venezolana interrumpida desde finales del siglo pasado.

Trump celebró además el éxito de la operación que derivó en la captura de Maduro y su esposa, destacando la planificación y el entrenamiento previo de las fuerzas involucradas. Contrastó el operativo con intervenciones fallidas de administraciones anteriores y lo presentó como un ejemplo de ejecución militar eficiente y controlada.

En materia de seguridad, el mandatario se reservó cualquier definición sobre un eventual despliegue de tropas en territorio venezolano. Evitó precisar escenarios que podrían detonar una intervención directa, aunque subrayó que la cooperación actual de las autoridades venezolanas ha sido suficiente para mantener los objetivos estratégicos de Estados Unidos sin recurrir a una ocupación formal.

