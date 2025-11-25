Donald Trump dice que acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia está “cerca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia está cerca, tras intensas rondas de negociaciones que involucraron a Washington, Kiev y Moscú.

En un evento en la Casa Blanca, Trump aseguró con optimismo: “Estamos muy cerca de un acuerdo… lo vamos a lograr”. Según fuentes diplomáticas, el acuerdo en discusión pretende poner fin al conflicto armado que ha devastado a Ucrania desde 2022.

El plan, de naturaleza complejo y altamente controvertido, habría sido reformulado en su versión más reciente para reflejar en mayor medida los intereses ucranianos, después de que la propuesta original, muy favorable a Rusia, generara rechazo en Kiev y entre sus aliados.

No obstante, la reacción de los países europeos ha sido prudente. Aunque en la reciente conferencia en Ginebra respaldaron negociar un nuevo marco de seguridad, manifestaron sus dudas sobre la voluntad real del Kremlin para aceptar un cese al fuego duradero. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que, hasta ahora, no hay señales claras de que Rusia esté dispuesta a concretar un alto al fuego formal.

El negociador estadounidense Dan Driscoll, quién encabezó la delegación en Abu Dabi, calificó las conversaciones como “en camino” y expresó optimismo: “Las conversaciones van bien”. Al mismo tiempo, reconoció que persisten “detalles delicados, pero no insuperables” que deben ser resueltos antes de firmar cualquier compromiso.

La Casa Blanca señaló “un progreso tremendo”, un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia cerca, aunque advirtió que “hay algunos detalles delicados pero no insuperables que deben resolverse”.

Especialistas políticos señalan que, el contexto es tan dramático, como urgente: mientras se negocia, los ataques rusos continúan. Esta tensión plantea una encrucijada histórica para Ucrania. Si finalmente prospera este acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, podría abrir la puerta a una reconstrucción masiva, pero también dejar heridas abiertas por territorios disputados, seguridad regional y la permanencia de tensiones geopolíticas. Por ahora, las palabras de Trump ofrecen una luz tenue de esperanza —aunque aún rodeada de incertidumbres.