Trump advierte al alcalde de Minneapolis: “está jugando con fuego”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que está “jugando con fuego” por públicamente rechazar la aplicación de las leyes migratorias federales, en medio de una profunda crisis social y política en la ciudad de Minnesota.

Según Trump, la decisión del alcalde de Minneapolis de afirmar que “la ciudad no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración” constituye una violación grave de la ley y podría tener consecuencias legales. El mandatario formuló la advertencia en su plataforma Truth Social, recordando que la responsabilidad del cumplimiento de las normas migratorias corresponde al gobierno federal.

El rechazo del alcalde de Minneapolis a colaborar con agentes federales se produce en un contexto de protestas y tensiones tras la muerte de dos ciudadanos —Renee Good y Alex Pretti— por disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, hechos que han desatado críticas nacionales e internacionales.

Frey responde

Frey respondió desde su cuenta en X que la labor de la policía local es garantizar la seguridad y prevenir homicidios, no perseguir a inmigrantes, y rechazó que su postura suponga una violación del orden jurídico. El alcalde defendió que su prioridad es la seguridad pública, no la aplicación de normas federales de inmigración que, dijo, distraen a los cuerpos locales de su principal responsabilidad.

La administración de Trump enfrenta crecientes presiones mientras intenta consolidar su enfoque migratorio, incluso en ciudades que se resisten a colaborar con redadas y operativos federales. Las tensiones entre la Casa Blanca y el alcalde de Minneapolis reflejan un debate más amplio sobre la autonomía local frente a las políticas centrales en Estados Unidos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/