Trump advierte “represalias muy severas” tras emboscada del ISIS que dejó muertos a soldados de EE.UU. en Siria

La emboscada contra fuerzas estadounidenses en Siria volvió a escalar la tensión en Medio Oriente luego de que dos militares y un intérprete civil murieran en un ataque atribuido al Estado Islámico, un hecho que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lanzar una advertencia directa sobre una respuesta contundente.

La agresión ocurrió en una zona considerada de alto riesgo y con control territorial incompleto, donde los soldados estadounidenses sostenían una reunión con líderes locales como parte de las operaciones antiterroristas en curso, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, que confirmó que el atacante actuó de manera individual y fue abatido en el lugar.

El impacto del ataque se amplificó al confirmarse que otros tres militares estadounidenses resultaron heridos, aunque su estado de salud fue reportado como estable, lo que evitó un saldo mayor pero no redujo la gravedad política y militar del incidente.

La reacción de Trump fue inmediata y de tono inusualmente duro, al calificar a las víctimas como “grandes patriotas estadounidenses” y asegurar que el ataque del ISIS no quedará sin consecuencias, al tiempo que expresó que habrá represalias “muy severas” contra los responsables.

El mandatario también subrayó que el ataque no solo fue dirigido contra Estados Unidos, sino contra la estabilidad de Siria, y afirmó que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, se encuentra indignado y consternado por lo ocurrido, en un contexto regional marcado por la fragilidad de la seguridad y la persistencia de células extremistas.

Desde el Pentágono, la postura fue igualmente firme, al señalar que la misión de los soldados caídos estaba enfocada en apoyar directamente las acciones para contener y desmantelar al ISIS, un grupo que, pese a los golpes sufridos en los últimos años, mantiene capacidad operativa en zonas específicas del país.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, reforzó el mensaje al advertir que cualquier ataque contra ciudadanos o militares de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, desencadenará una persecución implacable hasta eliminar a los responsables, una declaración alineada con la doctrina de respuesta inmediata que ha caracterizado a Washington frente al terrorismo.

El episodio reabre el debate sobre la permanencia y el alcance de las tropas estadounidenses en Siria, así como los riesgos que enfrentan en un terreno donde persisten vacíos de poder, tensiones internas y la amenaza latente de grupos extremistas que buscan recuperar influencia mediante ataques selectivos.

