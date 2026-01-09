Trump amenaza con ataques terrestres a carteles de la droga en México

El presidente Trump aseguró que Estados Unidos se prepara para iniciar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico en México, una postura que ha generado rechazo diplomático y preocupación por la soberanía regional; Trump reiteró su intención de ampliar las acciones contra el flujo de drogas, especialmente el fentanilo, procedente desde el sur.

La declaración se hizo en el contexto de una entrevista con Fox News, donde Donald Trump enfatizó que las organizaciones criminales dominan amplias zonas de México y que la medida es necesaria para frenar la violencia y el narcotráfico en la frontera estadounidense.

La propuesta de ataques terrestres representa una escalada significativa en la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos, que hasta ahora había priorizado cooperación bilateral y acciones marítimas contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado enérgicamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en su territorio, subrayando el respeto a la soberanía nacional y la negativa a aceptar tropas extranjeras para operar contra cárteles.

El llamado de Trump a implementar acciones por tierra se produce tras la sorpresiva operación militar estadounidense que culminó con la captura del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que ha generado tensiones diplomáticas en la región y críticas sobre el alcance de las políticas de seguridad exterior de Washington.

Analistas internacionales han señalado que la captura de Maduro y las amenazas de Trump podrían interpretarse como un mensaje a gobiernos vecinos, aunque las autoridades mexicanas han insistido en mantener un enfoque de cooperación y rechazo al uso de la fuerza extranjera en su suelo.

