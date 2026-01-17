Trump amenaza con aranceles a países que no respalden sus planes para Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que podría aplicar aranceles a los países que no respalden sus planes para hacerse con Groenlandia, un territorio ártico semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca, aliado clave de la OTAN.

Durante una mesa redonda en la Casa Blanca, Trump aseguró que Estados Unidos “necesita a Groenlandia” por razones de seguridad nacional y que estaría dispuesto a imponer tasas comerciales a países que no se sumen a su iniciativa, sin detallar aún qué naciones podrían verse afectadas o el nivel de los aranceles.

El mandatario estadounidense ha defendido sus planes de control sobre la isla por su ubicación estratégica en el Ártico y sus recursos naturales, y ha comparado estas amenazas con aranceles que ha considerado previamente en otros temas comerciales.

La propuesta ha generado preocupación en varios países europeos, algunos de los cuales ya han expresado su rechazo a cualquier intento de modificación del estatus de Groenlandia y han reforzado su presencia militar en la región en apoyo a Dinamarca y a la autodeterminación groenlandesa.

Analistas advierten que vincular aranceles a cuestiones territoriales podría elevar las tensiones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y sus aliados, complicando las relaciones multilaterales en un contexto ya marcado por disputas económicas y geopolíticas.

