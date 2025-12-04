¡OTRA VEZ! Trump pone en riesgo el T-MEC: ¿Qué implica para México y Canadá su posible expiración?

El futuro del T-MEC volvió a colocarse en el centro de la tensión trilateral luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que está dispuesto a dejar que el acuerdo expire para impulsar un nuevo pacto comercial “más justo” para su país. La declaración volvió a generar dudas sobre la estabilidad del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que muchas industrias dependen del acuerdo que mantiene unidas a las tres economías desde 2020.

Las razones detrás de la jugada de Trump

Trump aseguró que México y Canadá “se han aprovechado” del comercio con Estados Unidos, argumento que ha usado desde su primera administración y que ahora retoma como justificación para rediseñar el acuerdo. La idea de dejar morir el T-MEC, más que una ruptura inmediata, funciona como un mecanismo de presión que coloca la renegociación en términos favorables para su gobierno.

El actual proceso es especialmente sensible porque el T-MEC cuenta con una cláusula de revisión sexenal. Si uno de los tres países no está de acuerdo en ampliarlo, el acuerdo entra en cuenta regresiva hacia su expiración. La advertencia del presidente Trump coloca a los socios frente a una negociación acelerada para evitar que la región pierda uno de los pilares de su integración económica.

Riesgo para la estabilidad comercial y la confianza inversionista

La amenaza también llega en un momento de alta dependencia comercial entre los tres países. México se mantiene como uno de los principales socios de Estados Unidos, y la posibilidad de que el acuerdo se debilite afectaría directamente sectores como la manufactura automotriz, la agricultura, la tecnología y la logística transfronteriza. El impacto podría sentirse en empleos, inversión extranjera y costos de producción.

En Canadá, los comentarios de Trump generaron preocupación inmediata, sobre todo por la importancia estratégica del T-MEC para industrias como la energética y la automotriz. Ambos países han insistido en que el acuerdo ha beneficiado a las tres economías y que su desmantelamiento provocaría retrocesos en competitividad regional frente a Asia y Europa.

Pese al tono desafiante, expertos señalan que la postura de Trump forma parte de una estrategia negociadora orientada a obtener mayores concesiones, más que un deseo real de romper con el tratado. Sin embargo, la posibilidad de que Estados Unidos detone el proceso de expiración mantiene en alerta a gobiernos y empresas, que ahora deberán prepararse para un escenario de renegociación complejo y políticamente cargado.

