Trump anuncia ataques “muy pronto” por tierra contra los cárteles de la droga: EU intensifica su ofensiva antidrogas

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, este martes 20 de enero de 2026 —día que marcó el primer aniversario de su regreso a la presidencia— el mandatario estadounidense Donald Trump reafirmó que “muy pronto” su gobierno iniciará ataques en tierra para combatir a los cárteles de la droga, especialmente aquellos que operan desde México y otros países de América Latina.

Trump explicó que, tras una serie de operativos en el Caribe y el Pacífico, su administración ha conseguido interceptar “casi el 100% de las drogas que entraban por vía marítima” y que ahora la estrategia se desplazará al terreno continental para detener los envíos que ingresan por tierra. “Sabemos exactamente de dónde vienen”, afirmó el presidente sin dar detalles precisos sobre la ubicación de los objetivos o la logística de las operaciones.

El presidente estadounidense también recordó la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que busca justificar jurídicamente acciones más agresivas contra estas estructuras criminales. Trump ha sostenido en entrevistas recientes que estas organizaciones ejercen un control significativo en México y que causan un elevado número de muertes en Estados Unidos cada año.

La postura del gobierno de Trump ha generado reacciones en México, donde la administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido una política de cooperación, aunque insistiendo en el respeto a la soberanía nacional y en la necesidad de resultados verificables para desmantelar las redes narcoterroristas. Autoridades mexicanas han venido entregando a Estados Unidos a presuntos miembros de cárteles, en un esfuerzo por fortalecer la colaboración bilateral en materia de seguridad.

Analistas advierten que esta escalada en el discurso y en las posibles acciones militares podría tensar aún más las relaciones entre ambos países, mientras Trump busca consolidar su imagen de mano dura en seguridad ante su electorado y enfrenta importantes retos en política doméstica e internacional.

Si bien aún no se han divulgado los detalles operativos de las futuras acciones en tierra, el anuncio de Trump marca un punto clave en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y abre la puerta a una etapa de mayor confrontación directa con los cárteles transnacionales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México