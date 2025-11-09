Trump tendrá su ‘pensión Bienestar’; anuncia bono de 2 mil dólares para estadounidenses

¡El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acaparar los titules! Este domingo anunció un bono de al menos 2 mil dólares por persona para la mayoría de los estadounidenses.

Este pago, sería algo similar a la “pensión Bienestar” que hay en México por su enfoque en redistribuir ingresos generados por políticas comerciales, se financiará con los fondos recaudados por aranceles impuestos al comercio internacional.

“Ahora somos el país más rico y respetado del mundo… Estamos ingresando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra ENORME DEUDA, de 37 billones de dólares… Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo“, fueron parte de las declaraciones que Donald Trump dio este domingo 9 de noviembre a través de su plataforma Truth Social.

El anuncio fue dado en medio de cuestionamientos legales por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la legalidad de los aranceles aplicados por la administración a diversos países.

Ante estos cuestionamientos, el presidente de Estados Unidos refutó que “tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!”.

Reacciones sobre el nuevo bono de Donald Trump

En la red social Truth Social pronto se hicieron notar algunas reacciones a favor y otras en contra respecto al bono anunciado en la cuenta de Donald Trump:

“No entiendo por qué los demócratas odian tanto al presidente Trump”, “Ningún tribunal debería decidir sobre los aranceles. ¡Esa es SU tarea, y la tarea para la que le hemos votado!”, “Un dividendo de 2000 dólares estaría bien. Lo utilizaría para el pago inicial de un vehículo nuevo”, “Muchos estadounidenses que reciban este dinero no lo utilizarán para cubrir necesidades básicas, sino que lo considerarán dinero para vacaciones, para comprarse un iPhone, para salir de fiesta y, dos semanas después, volverán a quejarse de que los alimentos y los servicios públicos son demasiado caros”, son parte de algunas de las respuestas que han emitido a Donald Trump.

