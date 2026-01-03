Trump anuncia captura de Maduro tras ataque nocturno y sacude el tablero político de América Latina

La afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras un ataque nocturno a gran escala colocó a la región ante uno de los episodios más tensos de las últimas décadas, al combinar una ofensiva militar con un anuncio político de alto impacto sin precedentes recientes.

El mensaje presidencial, difundido la mañana del sábado, sostuvo que la operación concluyó con la detención de Maduro y de su esposa, así como su traslado fuera del país, y que la acción fue ejecutada en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses, con el anuncio de una conferencia de prensa posterior para ampliar detalles.

Las horas previas al anuncio estuvieron marcadas por reportes de explosiones en distintas zonas del país, particularmente en regiones cercanas a la costa y al norte de Caracas, lo que alimentó la percepción de una operación sostenida y no de incidentes aislados durante la madrugada.

En Higuerote, una ciudad costera ubicada a unos 85 kilómetros de la capital, residentes relataron escenas de pánico, cielos iluminados de rojo y fuertes detonaciones que sacudieron viviendas y calles, con momentos de silencio interrumpidos por nuevos sobrevuelos y explosiones, según testimonios difundidos por medios internacionales.

Los relatos ciudadanos coincidieron en la ausencia de una respuesta visible de servicios de emergencia durante las horas posteriores, mientras el temor se propagaba a través de redes sociales y plataformas de mensajería, donde circularon videos y mensajes que describían un ambiente de desconcierto generalizado.

La oposición venezolana, en medio de la confusión y la falta de información oficial verificable, optó por no emitir comentarios formales sobre la situación, reflejando la cautela política ante un escenario cambiante y de consecuencias imprevisibles.

El episodio se inscribe en una relación históricamente conflictiva entre Washington y Caracas, que en los últimos 25 años ha girado en torno al control del poder político venezolano y al papel estratégico del petróleo, con una escalada notable en 2025 tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y operaciones contra presuntas redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela.

Estados Unidos ha incrementado de manera significativa su presencia militar en la región, con buques de guerra, miles de efectivos, aeronaves de combate y drones desplegados en el Caribe y Puerto Rico, en una estrategia que, según Washington, busca frenar el tráfico de drogas, pero que Caracas ha interpretado como una amenaza directa a su soberanía.

A la complejidad del escenario se sumó la revelación de que instancias clave del Congreso estadounidense no habrían sido notificadas previamente sobre una posible acción militar en Venezuela, lo que abre interrogantes sobre los alcances legales, políticos y diplomáticos de una operación que ya ha provocado reacciones en cadena en América Latina.

