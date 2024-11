Trump anuncia inclusión a su gabinete de Elon Musk, el hombre más rico del planeta

En una decisión que ha causado asombro internacional, el presidente electo Donald Trump de Estados Unidos confirmó que Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, se unirá a su gabinete para encabezar el recién establecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Trabajando junto a Vivek Ramaswamy, empresario y ex candidato presidencial, el hombre más rico del planeta hasta mayo 2024, Elon Musk tendrá la tarea de liderar una ambiciosa reestructuración del gobierno federal, enfocada en eliminar burocracia y recortar regulaciones que Trump considera innecesarias.

Según el mandatario electo, el objetivo de este nuevo departamento es revolucionar la eficiencia en la administración pública, eliminando el desperdicio y logrando una estructura gubernamental más ágil y menos costosa.

