EE. UU. impondrá aranceles a países que envíen petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció una medida que podría cambiar la dinámica energética del Caribe: impondrá aranceles adicionales a todo producto proveniente de países que directa o indirectamente vendan o suministren petróleo a Cuba.

Trump firmó una orden ejecutiva, una especie de decreto, en la que asegura que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba amenazan directamente la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La medida se da en el contexto de una profunda crisis energética en Cuba, agravada por la interrupción de los envíos de crudo desde Venezuela a inicios de este año.

Según el decreto, los secretarios de Comercio y de Estado de Estados Unidos determinarán si un país está suministrando petróleo a Cuba y, de confirmarse, podrán fijar gravámenes adicionales a sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. La medida busca limitar aún más los recursos energéticos de la isla y presionar al gobierno cubano, al que Trump acusa de acciones contrarias a los intereses de seguridad y política exterior de EE. UU.

Impacto en América Latina y tensiones diplomáticas

La amenaza de aranceles pone especial atención en países latinoamericanos que han sido proveedores de crudo a Cuba. México, que actuó como proveedor clave tras la caída de los envíos venezolanos, podría verse directamente afectado por esta política, así como otras naciones con lazos comerciales o energéticos con la isla.

La orden ejecutiva también ha generado reacciones desde La Habana. El gobierno cubano calificó la decisión de Washington como un “acto de agresión” y un intento por imponer un bloqueo total a los suministros de combustible, lo que, según sus autoridades, agravaría aún más la situación humanitaria en la isla.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó en un informe al regulador financiero de Estados Unidos que envió casi 20 mil barriles diarios de petróleo a Cuba entre enero y el 30 de septiembre de 2025, añadió la agencia.

Analistas señalan que la implementación de estos aranceles podría intensificar fricciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y países proveedores de petróleo a Cuba, así como desencadenar repercusiones económicas más amplias si las naciones afectadas deciden ajustar sus relaciones con Washington.

