Trump confirma ataque en el Caribe: tres muertos en lancha de supuestos narcos venezolanos

Estados Unidos lanzó un ataque en el Caribe contra una lancha que, según el presidente Donald Trump, transportaba “narcoterroristas de Venezuela”. El anuncio fue hecho este lunes 15 de septiembre desde Washington, un día después de que Nicolás Maduro denunciara una agresión de “carácter militar” contra su país.

Trump publicó el mensaje en su red Truth Social, acompañado de un video de vigilancia en el que se observa la embarcación inmóvil y luego destruida por una explosión. En las imágenes aparece al menos una persona a bordo.

Segundo operativo en el mes contra embarcaciones

El mandatario republicano señaló que este es el segundo ataque en el Caribe en lo que va de septiembre. El primero ocurrió el 2 de septiembre, cuando fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos abatieron otra lancha en movimiento, con un saldo de 11 muertos.

“LOS CAZAREMOS”, escribió Trump en referencia a los que intenten cruzar la zona de operaciones, bajo vigilancia de ocho buques militares desplegados en aguas caribeñas.

Maduro denuncia agresión militar contra Venezuela

Desde Caracas, Nicolás Maduro respondió al anuncio asegurando que Venezuela enfrenta una agresión militar con el objetivo de forzar un cambio de régimen y apoderarse de los recursos naturales.

“Es una operación militar para amedrentar y desestabilizar al país, como hicieron con Libia y Siria”, declaró en rueda de prensa con medios internacionales.

El gobierno venezolano insiste en que no existen narcocultivos en su territorio y reporta que en 2025 se han incautado 56 toneladas de drogas.

Con información de la Agence France-Presse.

