Trump busca “socios” en América Latina para frenar tráfico de drogas e indocumentados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su administración trabaja para sumar “socios” en América Latina con el objetivo de frenar el tráfico de drogas y el flujo de migrantes indocumentados que llegan a territorio estadounidense, temas que calificó como prioritarios para la seguridad nacional.

El mandatario subrayó que la cooperación regional será clave para enfrentar a los grupos criminales que operan en rutas de narcotráfico y migración ilegal. Advirtió que su gobierno aplicará medidas firmes contra quienes faciliten estas actividades, sin descartar una mayor presión diplomática y operativa.

Trump indicó que su estrategia contempla acciones coordinadas, reforzamiento de la vigilancia fronteriza y un endurecimiento de la política migratoria. Aunque no mencionó países en específico, insistió en que los aliados de la región deberán asumir un papel activo para contener estos fenómenos.

Las declaraciones han generado reacciones divididas en América Latina, donde expertos alertan sobre posibles tensiones diplomáticas, mientras otros consideran que la agenda de seguridad regional podría intensificarse en los próximos meses.