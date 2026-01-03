¿Trump amenazó a México tras intervención en Venezuela y capturar a Nicolás Maduro?
El presidente de Estados Unidos informó detalles de la captura de Nicolás Maduro y también habló sobre la lucha contra el narcotráfico que se genera en México
“Somos muy amigos de ella”, la presidente Claudia Sheinbaum, añadió.
“Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México”.
México acusa a Estados Unidos de atraer ese flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor en el mundo, además de permitir el paso ilegal de un gran número de armas para el crimen organizado.
“Le he pedido muchas veces, ¿quiere que nos encarguemos de los cárteles? y ella me dice, no, no, señor presidente”, explicó.
“Así que tenemos que hacer algo, porque en mi opinión el número real de muertos [por consumo de drogas] es de 300.000 al año”, aseveró Trump.
