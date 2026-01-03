Trump celebra “operación brillante” mientras Caracas acusa ataques a civiles

La narrativa oficial desde Washington y la respuesta inmediata desde Caracas profundizaron la confrontación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó como “brillante” la operación en Venezuela que, según su versión, derivó en la captura y salida del país de Nicolás Maduro.

El elogio presidencial se produjo en una breve conversación telefónica con The New York Times, en la que Trump destacó la planeación y el desempeño de las fuerzas involucradas, subrayando la magnitud del despliegue humano y militar que, afirmó, hizo posible el resultado anunciado horas antes.

Leer más: Trump anuncia captura de Maduro tras ataque nocturno y sacude el tablero político de América Latina

La valoración positiva del mandatario estadounidense contrastó con su silencio sobre el marco legal de la acción, ya que evitó responder si solicitó autorización del Congreso para el ataque, limitándose a señalar que abordará ese punto en una conferencia de prensa programada en Mar-a-Lago.

Del lado venezolano, la respuesta fue inmediata y contundente, con acusaciones directas del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que fuerzas estadounidenses impactaron con misiles y cohetes zonas pobladas, incluyendo Fuerte Tiuna, Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

La versión oficial venezolana sostuvo que los proyectiles habrían sido disparados desde helicópteros de combate y que los ataques alcanzaron áreas civiles, lo que elevó el tono de la denuncia al colocar el foco en posibles víctimas no combatientes.

Leer más: EE.UU. cierra su espacio aéreo sobre Venezuela por riesgo militar tras explosiones en Caracas

Padrino López informó que las autoridades militares se encuentran recopilando información sobre personas fallecidas y heridas tras las explosiones, un proceso que, de acuerdo con el gobierno, sigue en curso ante la magnitud de los hechos reportados durante la madrugada.

El mensaje del ministro incluyó el anuncio de un despliegue militar total, con la activación de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos en todo el territorio nacional, bajo el argumento de una respuesta coordinada entre fuerzas armadas, policía y sectores civiles.

Leer más: Cuba acusa “terrorismo de Estado” y exige reacción global tras explosiones en Venezuela

Este cruce de declaraciones refleja dos lecturas opuestas de un mismo episodio: mientras Washington DC lo presenta como una operación exitosa y cuidadosamente planeada, Caracas lo denuncia como una agresión contra su población, una divergencia que anticipa un choque político, militar y diplomático de mayor escala.

La tensión se mantiene a la espera de nuevas definiciones oficiales, tanto de la conferencia anunciada por Trump como de las acciones internacionales que Venezuela ha adelantado que emprenderá, en un contexto donde las versiones siguen enfrentadas y las consecuencias aún no están del todo claras.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO