Trump llama “cerdita” a reportera y le ordena callar (Video)

Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, desató una serie de críticas, luego de que un video grabado a bordo del Air Force One mostrara al mandatario insultando e interrumpiendo a una reportera que intentó cuestionarlo sobre los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

En la grabación, difundida ampliamente en redes sociales, Trump exigió a la periodista que guardara silencio cuando ella preguntó sobre la posible desclasificación de documentos vinculados al caso del pederasta. De acuerdo con el video, el mandatario señaló con el dedo a la corresponsal y le respondió: “quiet, piggy”, expresión que en español equivale a “cállate, cerdita”.

La reportera, identificada como Catherine Lucey de Bloomberg, había solicitado aclaraciones sobre por qué el presidente evitaba responder si los documentos no contenían información comprometedora. Ante ello, el magnate replicó con molestia, lo que provocó indignación en el gremio periodístico.

La agencia Bloomberg emitió un posicionamiento en el que señaló que su periodista y el resto de su equipo en la Casa Blanca realizan un “servicio público esencial”, y que continuarán haciendo preguntas con objetividad y sin favoritismos. La empresa reiteró que mantiene su compromiso con informar de manera justa y precisa.

El comportamiento de Donald Trump hacia la prensa ha sido constantemente criticado durante su administración, ya que suele acusar a los medios de difundir fake news cuando enfrenta cuestionamientos incómodos. El episodio más reciente reforzó las denuncias sobre una relación cada vez más tensa con los profesionales de la información.