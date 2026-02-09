Donald Trump arremete contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Es una afrenta”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este domingo 8 de febrero de 2026 al criticar severamente el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. A través de sus plataformas digitales, el mandatario calificó la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny como una “afrenta a la grandeza” del país. Según el político, el despliegue de cultura latina y el uso del idioma español en el evento deportivo más importante de la nación no representan los valores tradicionales que él promueve.

Las declaraciones de Donald Trump surgieron minutos después de que finalizara la actuación del “Conejo Malo” en el Levi’s Stadium. Trump señaló que la producción, que incluyó a figuras como Ricky Martin y Lady Gaga, fue una decisión política de la NFL para complacer a ciertos sectores, en lugar de enfocarse en el patriotismo estadounidense. “Es una falta de respeto a nuestra bandera y a nuestra cultura”, afirmó en un comunicado que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Por su parte, el equipo de Bad Bunny no ha emitido una respuesta oficial a los comentarios de Donald Trump, enfocándose en el éxito de la presentación que rompió récords de audiencia. Sin embargo, diversos sectores de la comunidad latina y figuras del entretenimiento han salido en defensa del artista, argumentando que el Super Bowl es una plataforma para la diversidad y que el éxito de Benito Martínez Ocasio es un reflejo de la realidad demográfica y cultural actual de los Estados Unidos.

La postura de Donald Trump respecto a la influencia de la cultura hispana en eventos masivos ha sido una constante en su discurso político.

Las redes sociales han servido como campo de batalla entre quienes apoyan la visión de Donald Trump y quienes celebran la inclusión. En estados con alta presencia latina como California, Texas y Florida, la discusión ha escalado a temas de identidad nacional y libertad de expresión artística, demostrando que el show de Bad Bunny trascendió lo musical para convertirse en un tema de debate sociopolítico en pleno 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/