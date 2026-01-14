Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 13 de Enero, 2026
Trump pone en duda el futuro del T-MEC, dice que EU no necesita a México y Canadá

El mandatario estadounidense, Donald Trump, afirma que Estados Unidos no necesita las importaciones de México y Canadá,
13 enero, 2026
Trump cuestiona el T-MEC: EU no necesita a México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante una visita a una planta de Ford Motor en Michigan, donde afirmó que su nación no requiere de los productos fabricados por sus socios comerciales. El mandatario Donald Trump subrayó que su prioridad es relocalizar la producción automotriz dentro de su territorio, restando importancia al acuerdo vigente con México y Canadá. Esta postura genera una nueva incertidumbre sobre la estabilidad del intercambio comercial en la región de América del Norte.

Durante su discurso, el mandatario estadounidense aseveró que ni siquiera dedica tiempo a pensar en el T-MEC, pues considera que el tratado carece de una ventaja real para su país en la actualidad. Explicó que, aunque desea bienestar para México y Canadá, el problema central radica en que ya no necesitan sus productos, calificando el pacto como algo irrelevante para los intereses económicos de su administración.

El presidente sostuvo que la meta de concentrar la fabricación en Estados Unidos se está logrando, mencionando que no es necesario importar vehículos manufacturados en plantas extranjeras. Según su visión, diversas compañías globales están expandiendo sus operaciones en suelo estadounidense, lo que fortalece la industria local frente a la dependencia externa que caracterizó periodos anteriores bajo otros esquemas comerciales.

En un análisis más profundo de la situación, el mandatario señaló que empresas de diversas latitudes, incluyendo algunas de Canadá y México, están trasladando sus inversiones hacia Estados Unidos. Destacó que el sector automotor norteamericano vive un momento positivo, asegurando que fabricantes de todo el mundo están llegando para abrir plantas y realizar expansiones significativas en territorio estadounidense.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó recientemente su optimismo respecto a la próxima revisión del T-MEC. La mandataria expresó que, tras una comunicación con Donald Trump, mantiene la confianza en que el proceso de actualización del acuerdo será favorable para las tres naciones, a pesar de que reconoció la posibilidad de que surjan tensiones naturales durante las mesas de negociación.

Sheinbaum subrayó que la integración comercial es conveniente para todos los integrantes del bloque, por lo que espera una resolución positiva este mismo año. Cabe destacar que el T-MEC fue instaurado originalmente durante la primera gestión de Donald Trump para reemplazar al antiguo TLCAN, buscando condiciones que el republicano consideraba más justas para los trabajadores y empresas de Estados Unidos.

Las declaraciones del ejecutivo estadounidense refuerzan una línea proteccionista que podría reconfigurar las cadenas de suministro en el corto plazo. El sector automotriz, vital para la economía de México, se mantiene atento a estas posturas que priorizan el mercado interno estadounidense sobre la cooperación regional establecida en el T-MEC.

