Trump ordena proclamar el 9 de febrero como el Día del Golfo de América

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación oficial para establecer el 9 de febrero de 2025 como el primer “Día del Golfo de América”.

El anuncio fue realizado mientras el mandatario viajaba a bordo del Air Force One, sobrevolando el Golfo de México rumbo al Super Bowl.

La Casa Blanca informó sobre la medida a través de las redes sociales de su vocera, destacando la intención de reconocer la relevancia del Golfo de México en la historia y la economía del país.

El secretario del Interior, Doug Burgum, celebró la decisión presidencial y aseguró que el “Día del Golfo de América” es una forma de rendir homenaje a la grandeza estadounidense.

“Otro gran triunfo para la agenda del Presidente Trump de hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, expresó en un mensaje publicado en la plataforma X.

La proclamación busca resaltar la importancia estratégica del Golfo de México, tanto en el comercio como en la cultura de las comunidades costeras. Además, se considera parte del esfuerzo por fortalecer el sentido de unidad nacional y promover el patriotismo, elementos clave en la retórica del mandatario.

President @realDonaldTrump signs a Proclamation declaring February 9, 2025 as the first ever Gulf of America Day 🇺🇸

Listen as Air Force One announces a flyover of Gulf of America en route to Super Bowl LIX! pic.twitter.com/fNk0e6l7dL

— Margo Martin (@MargoMartin47) February 9, 2025