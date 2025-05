Donald Trump declara que Taylor Switf “ya no es popular”

El día de hoy 16 de mayo de 2025 el mandatario estadounidense arremetió en contra de la cantante Taylor Swift, la declaración fue dada a través de su red social Truth Social.

Donald Trump afirmó que Taylor ya no es popular. Según él, esto ocurrió desde que la cantante lo criticó durante la campaña presidencial pasada.

Donald J. Trump Truth Social 05/16/25 09:21 AM EST

Has anyone noticed that, since I said “I HATE TAYLOR SWIFT,” she’s no longer “HOT?”

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 16, 2025