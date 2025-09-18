Trump defiende suspensión de Jimmy Kimmel: “No era por censura, sino por falta de talento”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles 18 de septiembre a la suspensión temporal del programa de televisión de Jimmy Kimmel, negando que se tratara de un acto de censura y atribuyéndolo a una supuesta falta de talento del comediante. Sus declaraciones añaden un capítulo más a la intensa polémica pública que ambos mantienen desde hace años.

La respuesta de Trump se produce después de que surgieran reportes sobre la suspensión temporal del programa “Jimmy Kimmel Live!” por parte de la cadena ABC. El hecho, ocurrido en Estados Unidos, encendió un debate inmediato sobre la libertad de expresión en la televisión.

Un Debate que Trasciende la Televisión

La noticia de la suspensión rápidamente traspasó el ámbito del entretenimiento. Distintos medios y analistas políticos alertaron sobre lo que consideraron un “momento grave” para la libertad de prensa en el país.

Las alarmas se encendieron al interpretarse inicialmente la medida de la cadena como una reacción a la línea crítica del programa. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción señalaron que la pausa estaba programada con antelación y respondía a motivos de rotación de contenidos, desmintiendo una censura política.

Las Declaraciones de Trump en el Centro de la Polémica

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump se involucró directamente en el debate. El líder republicano no solo desmintió las acusaciones de censura, sino que lanzó un nuevo ataque personal contra el presentador.

“No tenía talento“, afirmó Trump sobre Kimmel en su publicación. El presidente insistió en que la decisión de ABC se basó en ratings y en la calidad del show, descartando cualquier motivación política detrás de la suspensión temporal.

Reacciones y Contexto de una Enemistad Pública

La historia entre Trump y Kimmel es larga y pública. El comediante ha sido uno de los críticos más abiertos y constantes del expresidente en la televisión nocturna, realizando segmentos satíricos sobre su gestión y su persona.

Esta enemistad pública es el trasfondo inevitable de las recientes declaraciones. Expertos en medios señalan que la polémica, aunque basada en una suspensión rutinaria, refleja la profunda polarización que vive la sociedad estadounidense, donde hasta las pausas televisivas son vistas a través de un lente político.

Hasta el momento, Jimmy Kimmel no se ha pronunciado públicamente sobre los comentarios realizados por Donald Trump. La cadena ABC tampoco ha emitido una nueva declaración más allá de aclarar el carácter planificado de la suspensión de su programa.