Trump se va antes del G7 por tensión entre Israel e Irán… ¿y la reunión con Sheinbaum?

Donald Trump decidió abandonar anticipadamente la cumbre del G7 este lunes 16 de junio por la noche, en medio de la creciente tensión entre Israel e Irán, según confirmó la Casa Blanca.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, explicó a través de su cuenta oficial en X que “debido a los acontecimientos en Oriente Medio, el presidente Trump partirá esta noche tras la cena con los jefes de Estado”.

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 16, 2025