Trump demanda al Wall Street Journal y a Murdoch por nota sobre el caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación y calumnia contra el Wall Street Journal, dos de sus periodistas y Rupert Murdoch, luego de que el medio publicara un artículo que lo vincula directamente con el caso Jeffrey Epstein a través de una carta de cumpleaños supuestamente escrita por él en 2003.

La carta que desató la controversia

Según el WSJ, la carta supuestamente escrita por Trump fue recopilada por Ghislaine Maxwell para formar parte de un álbum de cumpleaños destinado a Epstein por su cumpleaños número 50. El documento —que lleva el nombre del presidente— incluye un texto acompañado por el dibujo de una mujer desnuda y termina con la frase:

“Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto.”

Trump negó rotundamente haber escrito la carta, asegurando que es “falsa, maliciosa y difamatoria”. También afirmó:

“Estas no son mis palabras, no es la forma en que hablo. Además, no hago dibujos”.

El contenido completo de la carta no ha sido publicado por el diario, y el mandatario dijo haber hablado personalmente con Murdoch y con la directora editorial del medio, Emma Tucker, para rechazar la autenticidad del texto.

Demanda presentada en Florida; el contenido sigue sellado

La demanda fue interpuesta en el tribunal federal del distrito sur de Florida, en Miami, pero el contenido no ha sido revelado al público. El Wall Street Journal no ha emitido comentarios y la carta original no ha sido mostrada a la defensa del presidente.