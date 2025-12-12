Trump amenaza con dividir el T-MEC y negociar acuerdos separados

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, lanzó una seria advertencia sobre el futuro inmediato del T-MEC. Informó que Donald Trump podría optar por una estrategia de negociación separada con México y Canadá el próximo año.

Greer detalló que la opción de dividir el T-MEC en dos acuerdos distintos está siendo considerada seriamente por la administración. Explicó que esta medida se justifica porque las economías de México y Canadá “no son la misma economía”.

La alternativa de pactar individualmente con cada país ya fue tema de conversación con el propio Trump durante la misma semana. El presidente estadounidense mantiene la postura de sólo conservar aquellos acuerdos comerciales que sean realmente favorables para su nación.

¿Podría Trump retirarse por completo del acuerdo comercial?

El funcionario indicó que Trump incluso contempla la posibilidad de retirarse totalmente del actual acuerdo comercial. La razón clave para incluir una cláusula de revisión en el T-MEC fue justamente garantizar la opción de modificarlo, revisarlo o abandonarlo si fuera necesario.

El presidente considera que Estados Unidos solo debe conservar acuerdos que resulten beneficiosos. Anteriormente, Trump ya había señalado que el T-MEC podría dejarse expirar o dar paso a un nuevo acuerdo comercial.

¿Cuándo y cómo enfrentará el T-MEC su crucial revisión?

El T-MEC, que reemplazó al TLCAN, entró en vigencia en el año 2020 durante el primer periodo presidencial de Trump. Este pacto establece que los tres países deben llevar a cabo una revisión conjunta de su contenido cada seis años.

La primera revisión crucial está programada para el año 2026, lo cual definirá el destino del tratado a largo plazo. En este punto, las naciones decidirán si extienden el acuerdo por 16 años adicionales (hasta 2042) o si optan por un formato de revisión anual que terminaría en 2036.

Los analistas han enfatizado que una expiración o una renegociación podría desestabilizar el comercio regional. Esto configuraría las complejas cadenas de suministro que operan actualmente en Norteamérica.

El tratado incluye cláusulas modernas sobre propiedad intelectual, comercio digital y estrictas reglas de origen para autos. Este marco legal es esencial para proteger las inversiones y garantizar los derechos de los trabajadores dentro de la región.