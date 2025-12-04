Trump eleva el tono sobre Venezuela: anuncia acciones “mucho más allá” de la presión contra Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó de manera explícita la narrativa sobre Venezuela al afirmar que la estrategia estadounidense ya no se limita a una “campaña de presión” contra Nicolás Maduro, sino que avanza hacia un esquema más amplio que contempla operaciones marítimas reforzadas y posibles acciones en territorio venezolano. Sus declaraciones, realizadas en la Oficina Oval, confirmaron que Washington está preparado para escalar su presencia militar en la región.

El mandatario profundizó en este giro al asegurar que existe un amplio respaldo público para atacar presuntos barcos vinculados al narcotráfico que operan en el Caribe, una táctica que ya se ejecuta en altamar y que, según él, se replicará “muy pronto” en tierra. Con ese mensaje, Trump dejó entrever que las operaciones antidroga podrían transformarse en intervenciones directas en zonas señaladas por agencias estadounidenses como puntos críticos para el tráfico ilícito.

La postura del presidente se endureció aún más cuando afirmó que Estados Unidos tiene identificadas “todas las rutas” y “cada casa” vinculada a la fabricación y logística de drogas en la región. Al describir ese nivel de inteligencia operativa, Trump intentó justificar la posibilidad de extender las acciones más allá del perímetro marítimo, insinuando que Washington estaría preparado para actuar dentro del territorio venezolano si así lo decidiera.

En paralelo, Trump fue cuestionado sobre si la presión militar acumulada alrededor de Venezuela —unos 15 mil soldados y más de una decena de buques de guerra— estaba dando resultados. Su respuesta fue tajante: “No es una campaña de presión, es mucho más allá de eso”. La frase consolidó la idea de que la Casa Blanca ya no enmarca su estrategia únicamente en sanciones o aislamientos diplomáticos, sino en un despliegue operativo con mayor alcance.

Este endurecimiento ocurre mientras, según reportes de prensa, Trump ha sido informado sobre múltiples opciones que van desde ataques selectivos contra instalaciones gubernamentales y militares venezolanas hasta acciones más directas destinadas a despojar a Maduro del poder. El mandatario sostuvo una reunión de alto nivel el lunes por la noche con su gabinete para evaluar estas rutas, aunque no se han revelado decisiones concretas.

La relación personal entre Trump y Maduro también volvió a escena cuando el presidente estadounidense reconoció haber hablado “brevemente” con el líder venezolano recientemente. La mención fue suficiente para reavivar las especulaciones sobre contactos discretos, aunque Trump se limitó a señalar que dijo “un par de cosas” y que ahora espera “ver qué pasa”, sin ofrecer más detalles sobre el contenido o intención de ese intercambio.

El contexto regional agrega presión a este panorama, dado que Venezuela continúa inmersa en una profunda crisis política, económica y social. Para Washington, la combinación de colapso institucional, migración masiva y presencia de redes criminales transnacionales ha convertido al país sudamericano en un foco de seguridad hemisférica. Las declaraciones de Trump, por tanto, parecen apuntar a justificar ante la opinión pública estadounidense un eventual incremento de acciones más agresivas.

Estados Unidos está listo para modificar el alcance de su intervención, y la decisión depende ahora de la evolución de las conversaciones internas y del cálculo político que Trump haga en las próximas semanas. Mientras tanto, la región observa con cautela ante el riesgo de una escalada que podría redefinir el tablero geopolítico del continente.

