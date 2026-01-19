Trump envía fuerte mensaje a Europa respecto el Nobel de la Paz y Groenlandia

La relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos volvió a tensarse luego de que el presidente Donald Trump afirmara por escrito que ya no se siente obligado a “pensar sólo en la paz”, tras no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El mensaje, dirigido al primer ministro de Noruega, introduce un tono más confrontativo en la política exterior estadounidense y revive una de las exigencias más controvertidas del mandatario: el control de Groenlandia.

El contenido de la carta se conoció tras un intercambio diplomático en el que líderes nórdicos expresaron su rechazo a la imposición de aranceles estadounidenses como medida de presión frente a la negativa europea de permitir que Washington asuma control sobre el territorio ártico. Trump respondió señalando que, al no recibir el Nobel por lo que considera logros sustanciales en la contención de conflictos armados, se libera de una narrativa centrada exclusivamente en la paz.

El mandatario sostuvo que su país “decidió no darle” el Nobel de la Paz, argumento que utilizó para justificar un viraje discursivo hacia lo que considera “bueno y apropiado” para los intereses de Estados Unidos. En el mensaje, insistió en que, aunque la paz seguirá siendo predominante, su gobierno ahora puede priorizar decisiones estratégicas sin ataduras simbólicas.

Desde Noruega, el primer ministro Jonas Gahr Støre reiteró que el Comité Noruego del Nobel opera de manera independiente y que el gobierno no tiene injerencia alguna en la selección del galardón. La aclaración buscó contener una polémica que amenaza con trasladar una disputa simbólica al terreno diplomático y comercial entre Estados Unidos y Europa.

La inconformidad de Trump con el Nobel no es nueva. Durante años ha hecho campaña pública para obtener el reconocimiento, comparándose con otros líderes galardonados. La controversia se intensificó luego de que el premio más reciente fuera otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso entregó su medalla de oro a Trump durante una reunión en la Casa Blanca, gesto que el Comité del Nobel aclaró no tiene validez legal ni simbólica.

El tema central de la carta, sin embargo, fue Groenlandia. Trump volvió a cuestionar abiertamente la soberanía de Dinamarca sobre la isla, argumentando que el país europeo no puede protegerla frente a potencias como Rusia o China. El presidente estadounidense puso en duda los fundamentos históricos del control danés y sugirió que Estados Unidos tiene reclamos equivalentes por presencia marítima pasada.

La declaración más contundente llegó al afirmar que “el mundo no está seguro” sin un control “total y absoluto” de Groenlandia por parte de Estados Unidos. La afirmación eleva el nivel de la disputa geopolítica en el Ártico, una región estratégica por sus recursos minerales, rutas marítimas emergentes y valor militar, y coloca a Dinamarca y a sus aliados en una posición incómoda frente a Washington.

Groenlandia es una región autónoma dentro del Reino de Dinamarca y ha reiterado en múltiples ocasiones que no está en venta ni sujeta a negociaciones de soberanía. Aun así, el renovado interés de Trump confirma que el Ártico seguirá siendo un punto de fricción clave en la agenda internacional, donde convergen ambiciones económicas, seguridad global y rivalidades entre grandes potencias.

