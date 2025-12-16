Trump declara al fentanilo un arma de destrucción masiva y endurece su combate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como armas de destrucción masiva, al considerar que representan una amenaza directa para la seguridad nacional y la vida de la población.

La decisión amplía las facultades del gobierno federal y permite la participación del Pentágono, la Fiscalía, el Departamento del Tesoro y Seguridad Interior en acciones contra el tráfico de esta sustancia.

Cárteles bajo la mira

Trump señaló a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como los principales responsables de la distribución de fentanilo en Estados Unidos. Afirmó que estas organizaciones financian violencia y mantienen conflictos armados por control territorial.

Droga letal y riesgo terrorista

El mandatario advirtió que dos miligramos de fentanilo, una cantidad casi imperceptible, pueden causar la muerte. Indicó que cientos de miles de estadounidenses han fallecido por sobredosis.

También alertó sobre el riesgo de que el fentanilo sea utilizado como arma en ataques terroristas a gran escala.

Acciones federales

Trump ordenó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la fiscal general, Pam Bondi, evalúen el uso de recursos militares y refuercen las investigaciones penales por tráfico de fentanilo.

Además, los secretarios Marco Rubio y Scott Bessent impulsarán acciones contra activos financieros vinculados a estas redes criminales.