Trump aparece en nueva fotografía ligada a Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron una nueva serie de imágenes vinculadas al caso Jeffrey Epstein, en las que aparece el presidente Donald Trump, como parte del material entregado recientemente a un comité legislativo.

Entre las imágenes destaca una fotografía en la que Trump posa junto a seis mujeres, cuyos rostros fueron cubiertos para proteger su identidad. En otro registro visual, el exmandatario aparece conversando con una mujer en presencia de Jeffrey Epstein, así como en una escena adicional donde se le observa sentado junto a otra joven.

El conjunto fotográfico forma parte de un lote mayor que, según los demócratas, corresponde a apenas una fracción de las cerca de 95 mil fotografías relacionadas con los bienes del financista, acusado de tráfico sexual de menores.

Además de Donald Trump, en los archivos difundidos figuran el expresidente Bill Clinton y el empresario Bill Gates, quienes aparecen en imágenes junto al ex príncipe Andrés y a Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Epstein, actualmente sentenciada a 20 años de prisión.

Los representantes demócratas exigieron la divulgación completa del material, al señalar que existe un encubrimiento desde la Casa Blanca. La exigencia se da en el contexto de una ley aprobada por el Congreso el pasado 18 de noviembre, que obliga a hacer públicos todos los archivos del caso Epstein que no estén clasificados.

La norma, ratificada por Trump, establece un plazo máximo de 30 días para que el Departamento de Justicia revele los documentos relacionados tanto con Jeffrey Epstein como con Ghislaine Maxwell. En días recientes, jueces federales autorizaron además la publicación de documentos judiciales y registros del gran jurado vinculados al caso.

El tema volvió al centro del debate público tras levantarse el secreto de sumario sobre más de 900 páginas de documentos, los cuales podrían involucrar a figuras del ámbito político, económico y del entretenimiento.

El Comité de Supervisión, encabezado por republicanos, respondió que las imágenes fueron “seleccionadas cuidadosamente” para generar impacto mediático y sostuvo que los documentos no prueban irregularidades. No obstante, la difusión de las fotografías y correos electrónicos asociados al caso ha intensificado la confrontación política en torno a lo que Trump y otras figuras sabían sobre las actividades de Jeffrey Epstein.