Trump suspende permisos federales para proyectos de energía eólica

La decisión del gobierno de Donald Trump de frenar proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos marcó un giro abrupto en la política energética del país, al colocar la seguridad nacional como argumento central frente al desarrollo de energías limpias que ya estaban en marcha.

El anuncio implicó la suspensión de obras e inversiones multimillonarias en parques eólicos marinos, algunos de ellos ya en fase de construcción, bajo el señalamiento de que estas infraestructuras podrían representar riesgos estratégicos para la defensa y la vigilancia del territorio estadounidense.

Desde la administración federal se planteó que la ubicación de aerogeneradores en zonas marítimas podría interferir con sistemas de radar y operaciones militares, un punto que fue presentado como prioritario frente a los objetivos de transición energética impulsados en años recientes.

LEER MÁS: LEER MÁS: ¿Qué hacer ante una intoxicación alimentaria durante las cenas navideñas?

La medida provocó reacciones inmediatas en el sector energético y ambiental, donde especialistas advierten que el freno a estos proyectos no solo afecta la generación de energía limpia, sino también la certidumbre para inversionistas y gobiernos locales que apostaban por la eólica marina como motor económico.

En términos económicos, la cancelación y suspensión de proyectos impacta cadenas de empleo, contratos de largo plazo y metas de reducción de emisiones, en un contexto donde Estados Unidos busca competir con otras potencias en el desarrollo de tecnologías renovables.

El debate de fondo se centra ahora en el equilibrio entre seguridad nacional y transición energética, dos prioridades que chocan en un escenario político polarizado y con decisiones que podrían redefinir el rumbo ambiental y energético del país en los próximos años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.