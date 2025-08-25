Donald Trump amenaza con enviar a la Guardia Nacional a Baltimore y Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que podría enviar a la Guardia Nacional a Baltimore, Maryland, después de haber desplegado tropas en Washington, DC, como parte de su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración.

La declaración provocó críticas de líderes demócratas, incluido el gobernador Wes Moore, quien acusó a Trump de usar tácticas de miedo.

Tropas armadas en Washington

Este mes, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, en lo que describió como una “toma de control federal de la policía del Capitolio”.

De acuerdo con medios estadounidenses, los soldados desplegados en Washington comenzaron este domingo a portar armas de fuego, lo que intensificó la polémica.

Planes para Baltimore y Chicago

Trump escribió en Truth Social que está dispuesto a enviar tropas a Baltimore si el gobernador Moore “necesita ayuda”, comparándolo con su enfrentamiento con Gavin Newsom en California.

Además, reportes señalan que el gobierno federal analiza un despliegue sin precedentes de miles de efectivos en Chicago, la tercera ciudad más grande del país.

Intercambio de acusaciones con gobernadores

La disputa escaló cuando Trump tildó a Moore de “desagradable” y amenazó con retirar fondos federales para reconstruir un puente colapsado.

Moore respondió que la tasa de homicidios en Maryland ha disminuido más del 20% durante su gestión. “La última vez que estuvo tan baja, yo aún no había nacido”, señaló el dirigente de 46 años.

Chicago y Nueva York, en la mira

El viernes, Trump dijo que Chicago y Nueva York serán los próximos destinos de la Guardia Nacional. “Vamos a hacer nuestras ciudades muy seguras”, declaró desde la Casa Blanca.

El Pentágono no ha confirmado esos planes, mientras que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron categóricamente la idea.

Pritzker acusó a Trump de querer presentarse como el líder de un partido de “ley y orden”, pese a que los homicidios en Chicago cayeron un 8% en 2024 respecto al año anterior.