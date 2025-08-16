Trump renuncia a un alto el fuego en la guerra que sostienen Rusia vs Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció a favor de buscar un acuerdo de paz integral en Ucrania en vez del alto al fuego que impulsaba, un cambio anunciado horas después de que la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin no arrojara avances claros.

Antes de la reunión en Alaska, conseguir un cese inmediato de las hostilidades había sido una demanda central de Donald Trump y los líderes europeos, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien se reunirá el lunes con el mandatario estadounidense en Washington.

Este cambio parece favorecer a Putin, quien desde hace tiempo quiere negociar directamente un acuerdo integral y definitivo. Kiev y sus aliados europeos, por el contrario, lo ven como una forma de Moscú de ganar tiempo para ampliar sus conquistas territoriales.

Sin embargo, esta vía es “la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania“, escribió Trump en su red Truth Social. “Un simple acuerdo de alto el fuego (…) a menudo no se sostiene”, sostuvo, a pesar de haber amenazado a Moscú con “consecuencias muy graves” si no cesaba las hostilidades.

“La triste realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo”, afirmó la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

De regreso en Moscú, Vladimir Putin dijo que la cumbre con Trump había sido “oportuna” y “muy útil”. “La conversación fue muy franca, sustantiva y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias”, afirmó, según el Kremlin.

En declaraciones a la prensa en Alaska, Putin había advertido a Ucrania y a los países europeos que no se involucraran en “intrigas tras bambalinas” que pudieran interrumpir lo que llamó “este progreso emergente”.