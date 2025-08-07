Trump nomina a un asesor para cubrir temporalmente una vacante en la Fed

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó este jueves a un consejero de la Casa Blanca para cubrir temporalmente una vacante en la junta directiva de la Reserva Federal, el banco central sometido a una creciente presión para que baje las tasas.

La semana pasada la gobernadora de la Fed Adriana Kugler, designada por el expresidente demócrata Joe Biden, anunció su renuncia antes del fin de su mandato, en enero de 2026.

El presidente estadounidense, que pide constantemente al jefe de la Fed, Jerome Powell, un recorte de las tasas al que el banco central se resiste, puede proponer un candidato para sucederla pero la nominación deberá ser confirmada posteriormente por el Senado, de mayoría republicana.

“Es un gran honor para mí anunciar que he elegido a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar el puesto recién vacante en la junta de la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026”, anunció Trump en su plataforma Truth Social.

Con un doctorado en economía de Harvard, Miran ha abogado a favor de los aranceles y de alejarse de un dólar estadounidense fuerte. Argumenta que hace que las exportaciones de su país sean menos competitivas y perjudica a la manufactura local.

“Ha estado conmigo desde el inicio de mi segundo mandato y su experiencia en el mundo de la economía es inigualable. Hará una labor excepcional”, comentó Trump sobre él.