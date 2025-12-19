Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 19 de Diciembre, 2025
Internacional

Trump endurece política migratoria: ciudadanos de 39 países ya no podrán entrar a EE. UU.

Especialistas señalan que Trump y la expansión de la lista podría erosionar relaciones diplomáticas con gobiernos aliados y afectar negativamente la percepción internacional de Estados Unidos.
Isabel Mercado
19 diciembre, 2025
La administración de Donald Trump anunció la expansión de sus restricciones migratorias y de viaje, ampliando de 19 a 39 países cuya ciudadanía enfrenta ahora la prohibición total o parcial para ingresar a Estados Unidos.

La decisión fue firmada como proclamación presidencial entrará en vigor el 1 de enero de 2026, afectando a millones de personas que buscaban viajar por turismo, estudios o trabajo a territorio estadounidense.

La lista incorpora siete naciones con prohibición total de ingreso: Laos, Sierra Leona, Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria, dos de las cuales ya estaban bajo limitaciones parciales.

A su vez, la medida suma 15 países con restricciones parciales para viajar a Estados Unidos: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe. Según la Casa Blanca, estos países presentan “deficiencias graves en la revisión, evaluación y el intercambio de información”, de acuerdo con la Casa Blanca.

La administración argumenta que estas restricciones buscan responder “a deficiencias persistentes” en los sistemas de seguridad, verificación de documentos y cooperación consular de los países afectados, así como a preocupaciones de seguridad nacional.

Organizaciones empresariales y líderes regionales han advertido que las nuevas restricciones podrían frenar el turismo y el intercambio cultural y económico con Estados Unidos, especialmente en regiones como el Caribe y África, donde la movilidad hacia EE. UU. es un pilar económico y social.

Especialistas señalan que Trump y la expansión de la lista podría erosionar relaciones diplomáticas con gobiernos aliados y afectar negativamente la percepción internacional de Estados Unidos como destino abierto para viajes legítimos.

