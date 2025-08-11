Trump anuncia próxima cumbre en Alaska con Putin para buscar alto al fuego y diálogo constructivo sobre Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que espera tener una “conversación constructiva” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en su próxima cumbre en Alaska.

“Voy a hablar con Vladimir Putin y le diré: ‘Tienes que poner fin a esta guerra‘”, declaró Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca. “Me gustaría ver un alto el fuego muy, muy pronto“.

“Me pareció muy respetuoso que el presidente de Rusia viniera a nuestro país, en lugar de ir nosotros a su país, o incluso a un tercer país (…) creo que tendremos conversaciones constructivas“, declaró.

“Creo que saldrá bien, pero podría salir mal“, reconoció el presidente estadounidense, quien prevé informar de la cumbre inmediatamente a los dirigentes europeos y a su homólogo ucraniano Volidimir Zelenski.

“Me llevo bien con Zelenski, pero discrepo profundamente con lo que ha hecho. Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido“, afirmó sobre la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

“La próxima reunión será con Zelenski y Putin, o Zelenski y Putin conmigo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre ambos líderes“, añadió.

Trump también expresó su descontento con Zelenski por descartar concesiones territoriales a Rusia.

“Me molestó un poco que Zelenski dijera: ‘Bueno, tengo que obtener la aprobación constitucional‘. O sea, ha conseguido la aprobación para entrar en guerra y matar a todo el mundo, pero necesita una autorización para intercambiar territorio, porque habrá intercambio de territorio”, declaró.