Trump y Putin dialogan cordialmente, pero sin acuerdos (Video)

La esperada cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin concluyó este viernes tras casi tres horas de conversaciones en una base aérea de Alaska, en un encuentro que podría influir de forma decisiva en el futuro de Ucrania y el equilibrio geopolítico entre Rusia y Estados Unidos.

Según informó el Kremlin, las discusiones a puerta cerrada finalizaron sin precisar si habrá más negociaciones en las próximas horas. En redes sociales, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski expresó que “es momento de poner fin a la guerra” y que contaba con el respaldo de Estados Unidos para lograrlo.

En conferencia conjunta, Vladímir Putin calificó las negociaciones con Trump como “constructivas” y “mutuamente respetuosas”, afirmando que confiaba en que el nuevo entendimiento contribuyera a la paz en Ucrania. Por su parte, el mandatario estadounidense describió la reunión como “productiva” y reveló que se habían acordado “muchos puntos”, aunque evitó dar detalles sobre un posible plan para detener el conflicto.

La reunión comenzó poco después de las 11:30 horas (hora local) y contó con la presencia de dos altos funcionarios por cada parte. Aunque Donald Trump había advertido que se retiraría si no había avances, el diálogo se prolongó, lo que fue interpretado como una señal de acercamiento.

Durante la comparecencia, Trump señaló que quedaban “muy pocos” asuntos por resolver para alcanzar un acuerdo. Adelantó que llamaría a los líderes de la OTAN y al presidente Volodímir Zelenski para informarles sobre la reunión, mientras que Vladímir Putin expresó su deseo de que “Kiev y las capitales europeas actúen de forma constructiva y eviten obstaculizar el progreso”.

El encuentro estuvo marcado por un elaborado protocolo de bienvenida. Ambos mandatarios se saludaron en la pista de aterrizaje bajo un cielo gris, caminaron por la alfombra roja y recibieron honores militares. Donald Trump incluso aplaudió brevemente al ver acercarse a su homólogo ruso.

Mientras aviones militares sobrevolaban la zona, un periodista preguntó a Vladímir Putin si detendría los ataques contra civiles, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, ambos subieron juntos a la limusina presidencial estadounidense para conversar en privado con la ayuda de intérpretes.

La situación en Ucrania sigue siendo crítica. Volodímir Zelenski denunció que, incluso durante la jornada de negociaciones, las tropas rusas continuaban atacando, aunque el ejército ucraniano informó haber recuperado seis localidades en los últimos días. Las exigencias de Rusia, que incluyen la cesión de varias regiones y el abandono de aspiraciones a unirse a la OTAN, siguen siendo inaceptables para Kiev.

