Trump cree que Putin quiere la paz en Ucrania; Zelenski afirma que aún no está listo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que su par ruso Vladimir Putin quiere terminar la guerra con Ucrania, pero el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, cree que el presidente ruso “no está listo” para la paz.

En una reunión en la Casa Blanca que tiene lugar un día después de que Trump retomara contacto telefónicamente con Putin, el republicano sugirió que sería prematuro entregar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania, y señaló que esperaba asegurar la paz con Rusia primero.

“Con suerte, no los necesitarán. Con suerte, podremos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks“, dijo Trump a los periodistas mientras estaba sentado frente a Zelenski en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.

Lee más: Cabo San Lucas tendrá el primer equipo de bomberos marinos de México

Zelenski quiere convencer al presidente estadounidense de que entregue a Ucrania esos misiles, capaces de alcanzar objetivos en el interior de Rusia.

Trump anunció el jueves que se reunirá con Putin en Budapest, en un nuevo intento por poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en 2022.