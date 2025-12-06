Trump recibe el primer Premio FIFA de la Paz en medio de tensiones internacionales

El otorgamiento del primer Premio FIFA de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump colocó al máximo organismo del futbol en el centro de un debate global, debido a que la distinción llega en un momento marcado por decisiones militares y migratorias altamente controvertidas en Estados Unidos. La organización defendió que el reconocimiento responde a la “acción extraordinaria” del mandatario en negociaciones internacionales, pese al clima político adverso.

La ceremonia ocurrió durante el evento previo al sorteo del Mundial de 2026, y la FIFA presentó a Trump como un actor clave en procesos diplomáticos en regiones como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania. El mandatario, en su discurso, afirmó que Estados Unidos se ha convertido en “el país más pujante del mundo” y que su administración ha logrado “hacer del planeta un lugar más seguro”, declaraciones que contrastan con críticas de organizaciones civiles y legisladores.

El encuentro también subrayó la cooperación entre los países anfitriones del próximo Mundial. Trump destacó su relación con la jefa de Gobierno de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, asegurando que la coordinación entre los tres gobiernos avanza sin fricciones rumbo al torneo de 2026. Afirmó que esa cercanía responde a un interés común por consolidar un entorno pacífico durante la justa deportiva.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó públicamente el galardón al asegurar que Trump “sin duda lo merece” por su papel en diversos acuerdos internacionales. El dirigente sostuvo que el futbol debe reconocer a quienes impulsen condiciones de estabilidad global y entregó al mandatario un trofeo dorado y una medalla conmemorativa.

El propio Trump ha insistido en que este año ha logrado mediar en ocho acuerdos de paz, los cuales intenta capitalizar políticamente tras su regreso a la Casa Blanca. Su administración ha promovido estos avances como logros diplomáticos sustanciales, aun cuando persisten conflictos abiertos y tensiones geopolíticas sin resolver.

La entrega del premio coincide con decisiones militares que han generado preocupación dentro y fuera de Estados Unidos. El despliegue ordenado para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro, junto con bombardeos a embarcaciones señaladas por Washington como transportes de droga, motivó que el Congreso analice posibles violaciones al derecho internacional. Organizaciones humanitarias han cuestionado la congruencia entre estas acciones y un reconocimiento de paz.

El clima interno tampoco ha pasado desapercibido. Diversos colectivos criticaron que un país con redadas agresivas contra migrantes y denuncias de violaciones al debido proceso sea sede de una Copa del Mundo. También señalaron la falta de transparencia de la FIFA al no revelar los criterios utilizados para crear y otorgar un premio que no existía en ediciones anteriores.

