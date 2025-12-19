Trump ordena reclasificar la marihuana y abre debate nacional sobre su uso medicinal

La política antidrogas de Estados Unidos comienza una nueva fase tras la decisión del presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana a nivel federal y promover estudios científicos sobre su uso medicinal. El anuncio marca un cambio importante frente a décadas de prohibición estricta, al abrir la puerta a una revisión basada en criterios médicos y científicos.

El punto central de la orden es retirar a la marihuana de la lista más severa de sustancias prohibidas, donde se agrupan drogas consideradas sin valor médico y con alto riesgo de abuso. Aunque esta medida no significa que la marihuana quede legalizada en todo el país, sí reconoce que puede tener aplicaciones terapéuticas.

La decisión también busca atender una contradicción legal que se ha mantenido por años. Actualmente, la mayoría de los estados permite el uso medicinal de la marihuana y varios han aprobado su consumo recreativo, mientras que a nivel federal seguía siendo ilegal. Esta diferencia ha generado problemas legales, incertidumbre para pacientes y médicos, y fuertes limitaciones para la investigación científica.

Con la orden ejecutiva, agencias federales como la Administración para el Control de Drogas deberán revisar la clasificación actual y facilitar estudios clínicos sobre los beneficios médicos del cannabis. Hasta ahora, las restricciones federales hacían difícil que universidades y centros de investigación accedieran a la sustancia, lo que frenaba el desarrollo de tratamientos y medicamentos.

En el plano político, el movimiento también tiene un trasfondo estratégico. El tema de la marihuana ha cobrado fuerza entre jóvenes, profesionales de la salud y comunidades afectadas por encarcelamientos relacionados con delitos menores de drogas. Al impulsar un enfoque más científico y menos punitivo, la Casa Blanca busca proyectar una imagen de modernización sin realizar cambios legales abruptos.

El impacto inmediato de la decisión será principalmente administrativo, pero puede abrir la puerta a cambios más amplios en el futuro. La reclasificación permitiría realizar más estudios médicos, reducir trámites y dejar el camino listo para posibles ajustes legales en el Congreso.

En el ámbito social, la orden representa un paso hacia una política de drogas más enfocada en la salud y menos en el castigo. Aunque no legaliza la marihuana ni elimina sanciones a nivel nacional, sí cambia la postura oficial y la distingue de otras sustancias consideradas de mayor riesgo.

