Trump se reunirá con María Corina Machado la próxima semana en Washington

Viernes 9 de Enero, 2026
Internacional

Donald Trump confirmó el encuentro con María Corina Machado en un momento clave para la situación política de Venezuela
9 enero, 2026
Especial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá la próxima semana en Washington D.C. con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto de cambios políticos en Venezuela tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana para un encuentro en la capital federal. La confirmación llegó durante una entrevista con la cadena Fox News, donde Trump dijo estar “impaciente por saludarla” en persona.

Trump no precisó la fecha exacta ni la agenda de la reunión, pero destacó su interés por el diálogo en un momento considerado clave para la situación política en Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

La visita de Machado a Washington representaría el primer encuentro formal entre ambos líderes desde la crisis política venezolana, que ha incluido operaciones militares y la transición del poder tras la detención del exmandatario.

En la entrevista, Trump se refirió a Machado como una “buena persona” y expresó su deseo de saludarla, aunque anteriormente había puesto en duda su capacidad para liderar Venezuela tras la caída del régimen de Maduro.

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

