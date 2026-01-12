Gobierno de Trump ha revocado más de cien mil visas, confirma Departamento de Estado

La administración del presidente Donald Trump ha revocado más de 100,000 visas a ciudadanos extranjeros durante su primer año de regreso al poder en Estados Unidos, según confirmó este lunes 12 de enero de 2026 el Departamento de Estado.

Esta medida, que representa un incremento del 150% en comparación con el año anterior, responde a una política de “tolerancia cero” contra personas con antecedentes penales o que representen un riesgo a la seguridad pública.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, detalló que la mayoría de estas cancelaciones de visas se ejecutaron tras detectar encuentros de los titulares con corporaciones policiacas. Entre los delitos más comunes que derivaron en la pérdida del documento se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), asaltos, robos, posesión de drogas y fraude, afectando principalmente a turistas y trabajadores especializados.

Dentro de este operativo masivo, las autoridades migratorias reportaron la anulación de aproximadamente 8,000 visas de estudiantes y 2,500 visas de trabajo especializado (como la H-1B). El gobierno estadounidense justificó estas acciones mediante el nuevo Centro de Monitoreo Continuo, el cual rastrea en tiempo real si un extranjero con estancia legal en el país incurre en alguna falta administrativa o delito grave.

Impacto de la nueva política de visados y seguridad nacional

El endurecimiento en la revisión de visas forma parte de la estrategia “America First” (América Primero), que busca priorizar el bienestar de los ciudadanos locales sobre el tránsito de extranjeros. Según las estadísticas del Departamento de Estado, la cifra de revocaciones en 2025 superó ampliamente las registradas bajo la gestión de Joe Biden, lo que marca un cambio drástico en la aplicación de las leyes de inmigración vigentes en Estados Unidos.

Es importante recordar que el Gobierno de Estados Unidos tiene la facultad discrecional de cancelar cualquier tipo de visas si considera que el portador ha dejado de cumplir con los requisitos de elegibilidad. Ante este panorama, se recomienda a los viajeros y residentes temporales mantener un historial limpio y cumplir estrictamente con las leyes locales para evitar ser deportados o perder su estatus legal de forma permanente.

