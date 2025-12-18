Trump impulsa plan para revocar ciudadanía a más personas naturalizadas en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un plan para intensificar los esfuerzos para retirar la ciudadanía a más personas naturalizadas en Estados Unidos, de acuerdo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Las nuevas directrices de USCIS instruyen a sus oficinas a remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización cada mes durante el año fiscal 2026 al Departamento de Justicia, una cifra significativamente superior al promedio histórico de apenas una decena de casos al año. En términos porcentuales, representa un aumento de entre 12 000 % y 24 000 % comparado con periodos anteriores.

La desnaturalización es un proceso legal que permite al Gobierno revocar la ciudadanía estadounidense de una persona naturalizada si se demuestra que la obtuvo de forma fraudulenta o mediante la omisión de hechos relevantes durante el proceso de naturalización. Aunque esta herramienta ha existido durante décadas, su uso ha sido excepcional y limitado a casos graves, como fraude sustancial, vínculos con crímenes de guerra o terrorismo.

Fuentes oficiales han señalado que el objetivo del plan de Trump es “combatir el fraude migratorio”, pero no se han detallado los criterios exactos para la selección de los casos que podrían llevar a la revocación de la ciudadanía.

Organizaciones defensoras de derechos civiles y abogados especializados en inmigración han advertido que esta expansión masiva de desnaturalizaciones podría generar un clima de temor entre millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos, muchos de los cuales podrían ver cuestionados sus derechos básicos incluso si no hubo evidencia clara de fraude.

Hasta ahora, las cifras oficiales muestran que los casos de desnaturalización han sido muy escasos en comparación con el volumen de naturalizaciones que se otorgan cada año en el país, donde cientos de miles de extranjeros adquieren la ciudadanía estadounidense.

Analistas políticos consideran que la decisión de Trump forma parte de una estrategia más amplia de políticas migratorias restrictivas, que también incluye medidas como restricciones de viaje y revisiones de permisos de residencia para ciertos grupos.