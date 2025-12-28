Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
Internacional

Trump asegura avances clave entre Rusia y Ucrania hacia un acuerdo de paz

Trump afirmó que las negociaciones entre Rusia y Ucrania avanzan a una fase final, con Estados Unidos y aliados europeos impulsando un acuerdo de paz.
28 diciembre, 2025
Trump paz Ucrania y Rusia

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y Ucrania muestran un compromiso serio para alcanzar la paz y que los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington se encuentran en una fase final, a casi cuatro años del inicio del conflicto armado entre ambos países.

El mandatario estadounidense expresó optimismo luego de sostener una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y previo a su encuentro en Florida con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Trump señaló que un eventual acuerdo de paz contemplaría garantías de seguridad para Ucrania, con una participación activa de los países europeos, y calificó su diálogo con Moscú como “muy productivo”.

No obstante, el optimismo de Trump contrasta con la postura de algunos aliados europeos, tras nuevos ataques rusos en Kiev. Desde el Kremlin, se advirtió que un simple alto el fuego solo prolongaría el conflicto y se reiteró la exigencia de concesiones territoriales por parte de Ucrania. Mientras tanto, Zelenski ha manifestado disposición a dialogar dentro del marco impulsado por Estados Unidos, en medio de consultas diplomáticas con líderes europeos para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

