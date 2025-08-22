Donald Trump revela la sede y fecha del sorteo del Mundial 2026

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio trascendental este viernes, revelando que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Futbol 2026 tendrá lugar el 5 de diciembre en el Kennedy Center, ubicado en Washington D.C.

La confirmación se realizó desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, en presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como del vicepresidente JD Vance y la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump expresó su gran honor por llevar este evento global, con atletas de élite, al centro cultural de la capital de la nación estadounidense. El mandatario destacó que la Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos deportivos más grande y complejo en la historia, y aseguró que el Kennedy Center proveerá un “arranque fenomenal”.

Una copa mundial con formato histórico

La edición de 2026 marcará un antes y un después en la historia del certamen de la FIFA. Por primera vez, el torneo contará con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos, y se disputará en tres países anfitriones diferentes.

En ese sentido, Estados Unidos fue considerado el país con la infraestructura más adecuada para albergar este evento expandido. Los rumores previos sobre posibles sedes para el sorteo incluían ciudades como Las Vegas, Nueva York, Monterrey y Vancouver, pero finalmente Washington D.C. fue la elección confirmada.

¿Cómo será el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se desarrollará con partidos en un total de 16 ciudades, abarcando Estados Unidos, Canadá y México. Las fechas confirmadas para la competencia son entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

La apertura será en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que la gran final ocurrirá en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Con la elección de Washington para el sorteo, la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 inicia, prometiendo un evento que redefinirá la historia del fútbol y unirá a naciones en una celebración global sin precedentes.