Trump señala no conocer a Bad Bunny y lamenta la elección del puertorriqueño para el show del Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “absolutamente ridícula” la decisión de la NFL de designar a Bad Bunny como acto central del show del medio tiempo del Super Bowl LX, asegurando que “nunca ha oído hablar de él” y cuestionando la pertinencia de su presencia en el evento.

Durante una entrevista para un medio del vecino país, Trump manifestó su descontento: “No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo, refiriéndose al artista puertorriqueño, pero además sugirió hacer cambios al clásico evento, al cuestionar la patada inicial (“kickoff”).

El anuncio oficial del año pasado llamó la atención de medios y analistas por su audacia: pocas veces un artista con predominio en la música urbana en español ha sido elegido para un espectáculo tan prominente en el mercado angloparlante. Bad Bunny, por su parte, ha respondido con humor y firmeza ante las críticas: durante su participación en un medio estadounidense, aseguró que los que no comprendieron su mensaje “tienen cuatro meses para aprender español”.

Mientras tanto, la NFL se mantiene firme en su apuesta por un show de medio tiempo que combine espectáculo, audiencias internacionales y diversidad musical.