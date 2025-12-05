Trump y Sheinbaum se reunirían en Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendría su primer encuentro presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas antes del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 programado en Washington D. C., en un marco diplomático que reunirá a los líderes de Norteamérica.

El viaje también incluye una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte de una agenda que busca mostrar unidad regional frente a tensiones comerciales, migratorias y de seguridad en la zona del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El itinerario oficial, informado al Senado por la Secretaría de Gobernación, contempla breves conversaciones privadas entre Sheinbaum, Donald Trump y Carney, previo al evento deportivo organizado por la FIFA en el Kennedy Center for the Performing Arts.

Aunque el objetivo central del viaje es deportivo, el encuentro abre la puerta a los primeros diálogos presenciales entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense inició su segundo periodo en enero de 2025. La presidenta adelantó que la reunión será “breve y cordial”, y que podría abordar aranceles fronterizos, comercio y la organización conjunta del Mundial.

La mandataria informó que viajaría en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, señalando que por la mañana acudiría al Kennedy Center, donde esperaba sostener un breve intercambio con Trump y Carney como parte de la ceremonia protocolaria.

El sorteo, organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), definirá los 12 grupos del torneo mundialista, que por primera vez reunirá a 48 selecciones en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Claudia Sheinbaum participará extrayendo una de las esferas que asignarán los rivales iniciales de la Selección Mexicana.

El evento contará con la presencia de líderes políticos, personalidades del espectáculo y figuras deportivas, en un acto que busca proyectar cohesión entre los países norteamericanos de cara al torneo internacional.

Este viaje representa la primera visita oficial de Sheinbaum a Estados Unidos desde su toma de posesión en octubre de 2024. Durante el último año, la relación bilateral estuvo marcada por comunicaciones telefónicas con Trump ante episodios como la revocación de visados a funcionarios mexicanos y operativos migratorios más estrictos.