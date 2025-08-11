Washington D.C. bajo asedio: Trump toma el control militar

En un hecho que ha sacudido a la nación y alarmado a la comunidad internacional, Donald Trump habría tomado el control militar de la capital estadounidense, Washington D.C., en un movimiento inesperado y sin precedentes en la historia moderna del país.

Fuentes oficiales y testigos reportaron la presencia de fuerzas militares leales a Trump desplegándose en puntos estratégicos de la ciudad desde la madrugada de este lunes. Las calles principales amanecieron bloqueadas con vehículos blindados y soldados fuertemente armados. El transporte público fue suspendido y muchas oficinas gubernamentales cerraron sus puertas abruptamente.

Ciudadanos expresaron temor y desconcierto ante la presencia militar y la falta de información oficial. En algunos sectores, la electricidad y las comunicaciones fueron interrumpidas, lo que agravó la sensación de incertidumbre.

Lee más: Milena Quiroga encabeza primera Rodada por la Paz

Reacciones del gobierno y sector militar

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni el Pentágono han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la situación. Sin embargo, fuentes internas indican que altos mandos militares mantienen reuniones de emergencia para evaluar la respuesta a este despliegue y restablecer el orden constitucional.

La Casa Blanca, bajo la administración actual, emitió un breve comunicado condenando cualquier intento de alterar el orden democrático y reafirmó su compromiso con la Constitución. Por su parte, líderes del Congreso hicieron un llamado a la unidad y a la calma, insistiendo en que todas las disputas deben resolverse mediante los canales legales.

Diversos expertos en derecho constitucional calificaron esta acción como un posible intento de golpe de Estado, un acto que podría desencadenar una crisis política y legal sin precedentes. Analistas subrayan que cualquier intento de tomar el control militar de la capital viola múltiples leyes federales y principios democráticos fundamentales.

Organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos también han expresado su preocupación por la escalada del conflicto y el riesgo que representa para las libertades individuales y la estabilidad nacional.

Impacto internacional y llamados a la calma

La comunidad internacional observa con creciente preocupación los acontecimientos en Washington D.C. Varios gobiernos y organismos multilaterales han emitido declaraciones urgentes solicitando el respeto al orden constitucional y la pronta resolución pacífica del conflicto.

Algunos países han llamado a sus ciudadanos a evitar viajar a Estados Unidos hasta nuevo aviso y han reforzado sus medidas de seguridad en embajadas y consulados.

En estos momentos, se desconocen las demandas o motivos oficiales detrás de esta intervención militar, mientras la población permanece a la espera de un pronunciamiento claro que defina el futuro inmediato de la nación.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se pronuncien tanto Trump como las autoridades federales para esclarecer el panorama y buscar una salida pacífica a la crisis.