Trump exige a Hamás liberar rehenes; advierte que no habrá otra opción

Si Hamás no acepta el acuerdo para liberar a los rehenes israelíes, enfrentará consecuencias, advirtió este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red Truth Social.

Hamás responde a la presión

El movimiento islamista palestino dijo estar dispuesto a reanudar de inmediato las negociaciones tras recibir nuevas propuestas de Washington para un cese al fuego y un intercambio de prisioneros.

Durante el ataque del 7 de octubre de 2023, Hamás capturó a 251 rehenes; se cree que 47 siguen en Gaza, 25 de ellos muertos, según Israel.

Los objetivos del acuerdo

De acuerdo con Axios, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, presentó la propuesta para un pacto global que incluiría la liberación de rehenes y un cese de hostilidades.

Hamás planteó condiciones: fin de la guerra, retirada de Israel de Gaza y creación de un comité palestino independiente para administrar la franja.

El Foro de Familias de Rehenes en Israel calificó la mediación como un “avance histórico” que podría abrir la puerta a un acuerdo regional más amplio.

Escalada en Gaza

Mientras tanto, el ejército israelí intensificó los bombardeos sobre Ciudad de Gaza, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó ampliar la ofensiva militar.

Un portavoz de la Defensa Civil informó que 48 personas murieron en ataques aéreos el domingo, incluyendo el bombardeo a la Torre Al Roya, un edificio residencial que Israel acusó de ser usado por Hamás.

Hamás rechazó esa acusación y afirmó que no utiliza inmuebles civiles con fines militares.

Con información de la Agence France-Presse.