Trump eleva la presión sobre Venezuela y anticipa posibles acciones por tierra

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendieron de nuevo la tensión con Venezuela luego de afirmar que los ataques por tierra “van a empezar a suceder”, un mensaje que amplía el alcance de la ofensiva estadounidense más allá de las operaciones marítimas y las sanciones económicas ya en curso.

El mandatario justificó su postura al vincular directamente a Venezuela con el narcotráfico y la violencia que, dijo, afecta a la sociedad estadounidense, al asegurar que no permitirá que “destruyan a nuestra juventud” ni a las familias, en una narrativa que mezcla seguridad nacional, control de drogas y política exterior.

El tono ambiguo de Trump abrió interrogantes inmediatos sobre el significado real de sus palabras, ya que evitó precisar si se trata de operaciones militares convencionales, acciones encubiertas o una intensificación de operaciones contra redes criminales, mientras la Casa Blanca fue consultada para aclarar el alcance de sus dichos.

La advertencia se suma a una campaña de presión que ya incluye el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, ataques contra embarcaciones señaladas como narcotraficantes y la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, acciones que Washington presenta como parte de su estrategia antidrogas.

En paralelo, Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a buques y compañías navieras acusadas de transportar petróleo venezolano, así como a miembros del círculo familiar del presidente Nicolás Maduro, entre ellos tres sobrinos de su esposa y un empresario cercano al régimen, algunos con antecedentes judiciales por tráfico de drogas en territorio estadounidense.

La ofensiva económica se desarrolla en un contexto de alta presión energética, con al menos ocho petroleros sancionados por vínculos con Irán o Rusia operando cerca de puertos venezolanos, lo que refuerza el cerco financiero y limita aún más la capacidad de exportación del crudo del país sudamericano.

Trump evitó confirmar si su gobierno planea confiscar más activos petroleros venezolanos, al considerar que revelar ese tipo de información no sería prudente, aunque reiteró que la lucha contra el narcotráfico se libra a “niveles nunca antes vistos”, manteniendo abierta la posibilidad de nuevas medidas.

El escenario se complejiza con fricciones diplomáticas adicionales, como las versiones contradictorias sobre la suspensión de vuelos de deportación entre ambos países y el impacto político de la reciente aparición pública de la líder opositora María Corina Machado en Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz con apoyo estadounidense.

