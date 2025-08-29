Trump propone limitar estancias de estudiantes extranjeros en Estados Unidos

La Administración Trump presentó una nueva norma migratoria que busca limitar el tiempo que los estudiantes, profesores, médicos y visitantes extranjeros pueden permanecer en Estados Unidos. El objetivo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es evitar abusos en el uso de visados y reforzar los mecanismos de control.

Un portavoz del DHS aseguró que las administraciones pasadas permitieron estancias indefinidas, lo que representaba un “riesgo de seguridad” y un costo para los contribuyentes.

Estudiantes con estancia indefinida desde 1978

Actualmente, los estudiantes con visado F pueden permanecer en el país bajo la figura de “duración del estatus”, lo que les permite estudiar de forma indefinida sin nuevos controles. Según el DHS, esto ha dado pie a la figura de los “estudiantes perpetuos”, quienes se inscriben de manera continua en cursos para extender su estancia en Estados Unidos.

La propuesta establece que los estudiantes y visitantes de intercambio solo podrán permanecer el tiempo que dure su programa, con un límite máximo de cuatro años.

En el caso de los representantes de medios de comunicación extranjeros, la estancia inicial sería de 240 días, con posibilidad de prórroga por otro periodo similar, siempre que no exceda la duración de su misión.

Supervisión más estricta del DHS

Para extender su estancia, los extranjeros tendrían que solicitar autorización al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que implicaría revisiones periódicas. El DHS explicó que este control reforzaría la vigilancia dentro del Student and Exchange Visitor Program (SEVP) y el Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS).

La misma medida fue presentada en 2020, durante la presidencia de Trump, pero posteriormente retirada por la Administración Biden en 2021. El DHS señaló que esa decisión fue “en detrimento de los ciudadanos y contribuyentes estadounidenses”.